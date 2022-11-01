Евросоюз выделил Украине €25,5 млн и предоставил оборудование для поддержания энергетики

Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил «энергооборудование на миллионы евро», сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное в Брюсселе заявление по итогам визита в Киев еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

В тексте заявления говорится, что российские вооруженные силы интенсивно и прицельно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, и в последние недели и месяцы это затронуло до 30% энергосистемы страны. Отмечается, что уровень поддержки со стороны стран Евросоюза Украине должен быть срочно увеличен.

«В дополнение к оборудованию ЕС выделил 25,5 млн евро, чтобы покрыть экстренные нужды [местной энергосистемы] через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия», — говорится в тексте документа.

Также из заявления следует, что целевая кампания по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора будет в ближайшие дни запущена совместно Еврокомиссией и Министерством энергетики Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.