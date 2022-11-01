Вице-премьер Новак: РФ только приступила к обследованию «Северных потоков»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия только приступила к обследованию на «Северных потоках» и официальных бумаг о его итогах сейчас нет. Его слова передает ТАСС.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования», — сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что руководству российской компании «Газпром» поступает какая-то информация с места ЧП, однако он не может ее сказать.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» допустили к обследованию места взрывов на системе газопроводов «Северный поток». По словам российского главы, на месте ЧП обнаружены две воронки: три и пять метров глубиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не принимала решений о ремонте поврежденных ниток «Северных потоков».

Песков также заявил, что Кремль будет думать над ответными шагами против Великобритании после того, как стала известна причастность британских спецслужб к диверсиям на газопроводах.

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