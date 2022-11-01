В Казахстане в сентябре на 10% чаще стали открывать карты Visa и Mastercard

close
100%
Pavel Mikheyev/Reuters

Годовой прирост выпуска банковских карт Visa и Mastercard кредитными организациями в Казахстане в сентябре составил 10% и стал максимальным за все месяцы, когда в России не работают эти международные платежные системы. Об этом написало издание РБК со ссылкой на данные Нацбанка Казахстана (НБК).

Также в сентябре после двухмесячного спада выросли число и объем денежных переводов из России в Казахстан — за указанный период граждане выполнили 103 тыс. транзакций на сумму 36 млрд тенге (4,8 млрд руб.). Это больше на 11,1% по числу и на 8,4% по объему относительно августа. За год эти показатели выросли в четыре и 10 раз соответственно.

В первой половине октября сообщалось, что объем остатков по вкладам и текущим счетам россиян в банках Казахстана составил 678,2 млрд тенге или 88,1 млрд рублей. С 1 июля по 10 октября этот показатель вырос на более чем 40 млрд рублей.

В начале октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что с начала мобилизации в республику въехали порядка 200 тыс. российских граждан, еще около 147 тыс. — покинули страну. В начале октября ситуация на границах двух государств стала стабилизироваться, а прежний ажиотаж сошел на нет.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в Росси и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть