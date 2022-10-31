Министр финансов Силуанов назвал свое ведомство создателем противоядия от санкций

Министерство финансов является автором противоядия от санкций, так как сумело разработать соответствующий комплекс мер. Об этом заявил глава российского ведомства Антон Силуанов в документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России», передает ТАСС.

«Общая заслуга, в том числе Министерства финансов РФ, является в том, что мы выработали целый комплекс мер реагирования на сложную ситуацию. Нашли противоядие против этих санкций», — отметил Силуанов.

По его словам, уже есть определенная программа действий и решений, которые необходимо сделать для выстраивания экономики и финансов. Кроме того, уже есть ряд рецептов работы в условиях постоянных ограничений.

Он добавил, что Россия справляется с санкциями и уже научилась реагировать на разные ограничения, с которыми впоследствии приходится жить.

Ранее в понедельник издание The Hill, ссылаясь на высказывание профессора-международника Марка Л. Буш сообщило, что США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций. Марк Л. Буш считает, что такой шаг может сильнее навредить Вашингтону, чем Москве. По его оценке, это спровоцирует введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов.