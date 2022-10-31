Министр финансов Силуанов назвал свое ведомство создателем противоядия от санкций

Силуанов: Минфин России разработал противоядие от санкций Запада

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министерство финансов является автором противоядия от санкций, так как сумело разработать соответствующий комплекс мер. Об этом заявил глава российского ведомства Антон Силуанов в документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России», передает ТАСС.

«Общая заслуга, в том числе Министерства финансов РФ, является в том, что мы выработали целый комплекс мер реагирования на сложную ситуацию. Нашли противоядие против этих санкций», — отметил Силуанов.

По его словам, уже есть определенная программа действий и решений, которые необходимо сделать для выстраивания экономики и финансов. Кроме того, уже есть ряд рецептов работы в условиях постоянных ограничений.

Он добавил, что Россия справляется с санкциями и уже научилась реагировать на разные ограничения, с которыми впоследствии приходится жить.

Ранее в понедельник издание The Hill, ссылаясь на высказывание профессора-международника Марка Л. Буш сообщило, что США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций. Марк Л. Буш считает, что такой шаг может сильнее навредить Вашингтону, чем Москве. По его оценке, это спровоцирует введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов.

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