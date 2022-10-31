В Евросоюзе заявили, что с февраля ЕС выделил €3,1 млрд на поставки оружия Украине

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Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали заявила, что с начала специальной военной операции России Евросоюз выделил в общей сложности €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине. Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«ЕС уже выделил из Европейского фонда мира € 3,1 млрд на оплату поставляемого на Украину оружия и остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя», — отметила Массрали.

Ранее депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман заявил, что многомиллиардные вливания западных стран в восстановление Украины превратятся в совместный грабеж Киева и заокеанских политиков. Он считает, что Киев пойдет на все ради за сотни миллиардов долларов, однако это опасно, в первую очередь для украинского народа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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