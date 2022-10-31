РИА Новости: немцы стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах

Посетители ресторанов в Германии существенно снизили свои расходы. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщения работников немецкой отрасли общепита.

Официант небольшого берлинского бара, расположенного в центре города на Фридрихштрасе, сказал, что клиенты практически перестали оставлять на чай. По словам неназванного молодого человека, его злит отсутствие чаевых.

Другой официант ресторана, расположенного на Потсдамской площади Берлина, рассказал, что посетители стали заказывать более скромные блюда. По словам этого официанта, имя которого агентство тоже не указало, некоторые гости заказывают тарелку супа или кружку пива, а иногда просто стакан воды.

В начале октября сервис CloudPayments опубликовал данные, согласно которым по всем регионам России в сентябре 2022 года по сравнению аналогичным периодом 2021 года количество онлайн-заказов ресторанных блюд с доставкой сократилось на 18%. При этом в Москве заказывать в онлайне фастфуд в столице стали на 12% чаще.

Во второй половине октября в Банке России рассказал, что россияне после начала частичной мобилизации в стране начали еще больше экономить на повседневных вещах и отказываться от необязательных трат, например развлечений или такси.