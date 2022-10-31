Эксперт рассказал, в каких случаях можно рассчитывать на матпомощь от работодателя

Сотрудник может рассчитывать на получение материальной помощи со стороны работодателя в случае смерти родственника. Об этом газете «Известия» рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, работник может написать заявление на имя руководителя компании, но вопрос выплаты остается на усмотрение организации.

«Прямых требований, что работодатель обязан предоставлять материальную помощь сотруднику в связи со смертью родственника, в Трудовом кодексе не закреплено. Средства могут быть выделены по обращению работника», — сказал Сафонов.

Профессор добавил, что в случае согласия руководства организации сотрудник может получить сумму, зависящую от обстоятельств и возможностей работодателя.

На прошлой неделе сообщалось, что нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла проект закона, который обязывает налоговые органы направлять в банки электронные уведомления о снятии с налогового учета клиентов-физлиц в связи с их смертью.