Кулеба: Россия приостановила действие зерновой сделки «под надуманным предлогом»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия приостановила действие зерновой сделки «под надуманным предлогом». Об этом он сообщил в Twitter.

«Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор», — сказано в сообщении.

Также Кулеба призвал «все страны требовать от РФ» возвращения к обязательствам по сделке.

29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

В этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны украинских войск. Утонялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.