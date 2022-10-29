В МИД РФ заявили, что Россия приостановила действие зерновой сделки на неопределенный срок. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в субботу, 29 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с применением беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.

Как сказано в заявлении, в связи с действиями ВСУ, «которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов», которые обеспечивают функционирование указанного гумкоридора «(что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию» с 29 октября «на неопределенный срок».

Представителям РФ в Совместном координационном центре )СЦК) в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, даны соответствующие указания, добавили в МИД.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН выступает за немедленное продление зерновой сделки.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.