Патрушев: Россия готова безвозмездно поставить 500 тыс. тонн зерна беднейшим странам

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия, в том числе с участием Турции, готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие четыре месяца. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых», — сказал он.

Патрушев отметил, что Россия это сделает в том числе с участием «нашего надежного партнера — Турции».

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявлял, что практически весь хлеб с Украины идет в Европу, а в беднейшие страны — лишь 5%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на развитие договоренностей по зерновой сделке. Он отмечал, что во время последнего разговора с Путиным они обсуждали вопрос о возможности поставок зерна и удобрений из России в бедные страны.