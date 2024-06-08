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Экс-глава МИД Австрии раскрыла планы Запада по разделу РФ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила наличие планов Запада о разделе России

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Максим Блинов/РИА Новости

Экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование планов западных стран о разделе России на части. О намерениях Запада она высказалась в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2024.

Кнайсль рассказала, что видела в сети заявления людей, работающих в Атлантическом совете — известном аналитическом центре в США, насчет судьбы России. Она обратила внимание, что задолго до 2022 года эти люди делали заявления, говоря, что «было бы более разумно, если бы произошла какая-то балканизация России», «как бы развал».

На вопрос, остаются ли такие планы у западных стран на сегодняшний день, она ответила: «Да».

7 июня президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей. Он отметил, что президент России Владимир Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». Глава Республики Сербской назвал Путина «национальным богатством России и всего русского народа».

До этого сам Путин говорил о желании Запада расчленить Россию. По словам российского лидера, западным странам в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как РФ, с ее многообразием и единством культур, традиций, языков и этносов.

Ранее Додик заявил, что Запад взбесился из-за Украины.

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