«Никто не гарантирует, что не придется подписать отказ от страны»: Валуев об ОИ

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о критериях, которые необходимы для участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024, отметив, что им могут предложить подписать отказ от своей страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Раньше этот отказ предполагался лишь на спортивной площадке, а сейчас требования распространяются и на повседневную жизнь. Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны путем признания или непризнания СВО», — заявил Валуев.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее стало известно, кто будет отвечать за безопасность атлетов из России на Олимпиаде.