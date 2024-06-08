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Мантуров обозначил главные цели России в космосе

Мантуров назвал выход на новые рубежи приоритетной целью РФ в космосе

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Павел Лисицын/РИА Новости

Создание отечественной орбитальной станции и группировок спутников станут приоритетными задачами Российской Федерации в космосе. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, чьи слова передает РИА Новости.

«Цель стоит — не отставать и стараться выходить на новые рубежи», — объявил вице-премьер.

По его мнению, России нужно динамично конструировать и запускать новые космические спутники, так как страна в настоящее время не является лидером в орбитальных группировках по спутникам и удаленному зондированию планеты.

При этом Мантуров признал, что для развития означенной сферы правительству понадобится поддержка частного российского бизнеса.

В мае Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию о полном запрете размещения оружия в космосе. Семь стран выступили за, семь против, одна воздержалась. Москва представила свой собственный проект вскоре после того, как наложила вето в Совбезе на аналогичную резолюцию в интерпретации США и Японии.

Ранее США предположили, что РФ запустила в космос противоспутниковый аппарат.

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ПМЭФ-2024
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