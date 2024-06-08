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Кнайсль сообщила о планах Запада разделить Китай на две части

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что на Западе планировали разделить Китай

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Vadim Ghirda/AP

Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. С таким заявлением выступила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, пишет ТАСС.

Она рассказала, что преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии. Более 20 лет назад ей попадались работы аналитических центров США.

«В работах также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая. У них также были аргументы в пользу того, что Китай должен распасться на китайскую мусульманскую часть и на какую-то другую», — сказала она.

До этого она подтвердила существование планов Запада о разделе России на части. Кнайсль добавила, что слышала заявления участников Атлантического совета — аналитического центра. Они утверждали, что «была бы разумна балканизация России». Никаких официальных документов на эту тему Кнайсль при этом не видела.

Незадолго до этого сообщалось, что Кнайсль строит дом в деревне Петушово под Рязанью.

Ранее Кнайсль заявила, что НАТО не вынесло уроков из событий в Афганистане.

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