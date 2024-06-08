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Названо условие для борьбы «Спартака» за чемпионство

Экс-футболист Лепехин: «Спартаку» надо менять состав

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Телеграм-канал «ФК Спартак-Москва»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепехин считает, что московский «Спартак» должен провести серьезную перестройку состава, чтобы иметь шансы в борьбе за чемпионский титул Российской премьер-лиги.

«Думаю, если состав футболистов «Спартака» останется прежним, то их перспективы будут не лучше прошлого сезона. Выше пятого места они не поднимутся. Трудно говорить, что будет у Станковича. Часто бывает, что после смены тренера происходит всплеск, но потом все возвращается на круги своя», — приводит слова Лепехина Legalbet.

Бывший футболист отметил, что результат больше зависит от игроков, нежели от главного тренера, поэтому «Спартаку» необходимо провести хорошую селекционную работу на рынке, но при этом действовать надо быстро.

«Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30-ти турах, а также остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России, уступив калининградской «Балтике» в финале Пути регионов (0:1). По ходу сезона руководство красно-белых отправило в отставку Гильермо Абаскаля. В качестве исполняющего обязанности главного тренера сезон завершал Владимир Слишкович, а 16 мая красно-белые объявили о назначении на этот пост Деяна Станковича.

Ранее экс-тренер «Ростова» похвалил ЦСКА за смену наставника.

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