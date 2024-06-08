В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале предупредила о ракетной опасности в регионе.

В 17:03 мск ракетная опасность была объявлена в Шебекинском городском округе и в городе Шебекино.

В 17:05 опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

«Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об отбое ракетной опасности. Тревога длилась около 15 минут.

7 июня также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» в Белгородской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион в 10:00 по московскому времени.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.