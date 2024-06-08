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В Москве подросток с ножом набросился на юношу, которому проигрывал в футбол

В Москве 14-летний мальчик ранил ножом 16-летнего юношу на футбольном поле

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Unsplash

Восьмиклассник из Москвы во время игры в футбол пырнул соперника ножом, сообщает Сапа.

Инцидент произошел 7 июня на футбольной площадке на Каширском шоссе. По данным Telegram-канала, подростки играли в футбол, но в какой-то момент одна из дворовых команд стала проигрывать другой. Тогда за нож схватился 14-летний нападающий. Он набросился на 16-летнего игрока другой команды и вонзил ему клинок в область туловища.

Пострадавшего забрали с площадки в реанимацию с ранением легкого. Правоохранители начали проверку. К настоящему времени возбуждено и расследуется дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

«Подозреваемый в совершении указанного преступления установлен, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал свою вину», — заявили в столичном СК.

Ранее в Дагестане 18-летний юноша изрезал ножом родного брата из-за онлайн-игры.

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