Глава Зимбабве рассказал об отношении Африки к России

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что африканские страны чувствуют, что Россия постепенно возвращается на континент, а ее лидера Владимира Путина очень уважают в Африке. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Зимбабве, передает ТАСС.

«Да. Думаю, это чувствуют многие страны, в особенности в отношении политики Владимира Путина. Мы в Зимбабве очень рады и солидаризируемся с внешней политикой президента Путина», — сказал Мнангагва.

До этого Мнангагва заявил, что страна хочет вступить в БРИКС, данный вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что возможное вступление Турции в БРИКС не потребует от нее выхода из НАТО и отрыва от коллективного Запада. По его словам, сейчас некоторые эксперты и политики пытаются убедить Анкару в том, что она не может быть одновременно членом БРИКС и НАТО. Однако, если власти США и европейских стран не станут серьезно пересматривать свою политику в отношении Турции, республика сможет остаться в Североатлантическом альянсе даже после присоединения к другой международной организации.

Ранее в МИД РФ анонсировали появление в БРИКС новой категории стран.