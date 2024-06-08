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МИД РФ: Запад должен заплатить по долгам за эксплуатацию Африки

Захарова: Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки

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Пресс-служба МИД РФ

Западу необходимо обсуждать то, каким образом они будут компенсировать Африке годы издевательств и эксплуатации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Запад не платит по долгам, он не возвращает награбленное, он не признает себя виновным. Но настали другие времена» — сказала Захарова.

8 июня Захарова заявила, что нужно смещать вектор переговорного процесса в Африку. Захарова ответила, что Африка действительно должна получить компенсацию за то, что континент столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты.

Также она сказала, что Запад одержим доминированием, но его мировоззрение никто не разделяет.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что Российская Федерация будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

Ранее в МИД РФ двумя словами описали риторику Путина по ядерной тематике.

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