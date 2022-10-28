Глава OMV: стоимость газа в Европе зимой останется высокой

Снижение цен на газ в Европе — это временное явление, и стоимость топлива в зимнем сезоне поднимется и сохранится на высоком уровне. Такое мнение выразил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн, написало агентство ТАСС.

По его словам, падение цен на газ, которое наблюдается в последние месяцы, стало результатом необычайно теплого октября и задержкой старта отопительного сезона, а также значительных поставок СПГ в Европу.

«Я думаю, это не должно вводить в заблуждение, проблема решена временно, это временное решение, и это будет зависеть от погоды, насколько будет холодно. Но если вы посмотрите на форвардные цены, то увидите, что в ноябре и первом квартале следующего года цены газа снова растут. То, что мы видим на рынке сейчас — это временное облегчение», — сказал он.

24 октября сообщалось, что стоимость тысячи кубометров природного газа в Европе на лондонской бирже ICE опускалась ниже отметки $1 тыс. и достигала уровня $989. Подобных показателей трейдеры не фиксировали с 14 июня 2022 года.

Затем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал сокращение стоимости газа в Европе до уровня ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. «затишьем перед бурей».

В первой половине октября пресс-служба Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) сообщила, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг 90,12%. На тот момент в них находилось 97 млрд кубометров газа. По сравнению с серединой сентября показатель вырос на 7,12 процентных пункта. Максимум в ПХГ Евросоюза можно вместить 107,7 млрд кубометров топлива.