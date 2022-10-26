Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы, написало агентство ТАСС.

В соответствии с документом, в 2023 году расходы государственной казны составят 29 трлн руб., в 2024 году — 29,4 трлн руб., в 2025 году — 29, 2 трлн руб. При этом предполагается, что бюджет пополнится на 26,1 трлн руб. в 2023 году, на 27,2 трлн руб. — в 2024 году и на 27,9 трлн руб. — в 2025 году.

Дефицит бюджета в 2023 году ожидается на уровне 2% ВВП (или около 3 трлн руб.). Закрыть его предполагается за счет заимствований.

В первой половине апреля глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство в 2022 году не намерено брать заимствования ни на внешних, ни на внутреннем рынке. Силуанов тогда сказал, что Россия изменила бюджетную политику, благодаря чему все доходы, поступающие в казну (в том числе, и нефтегазовые), являются источником погашения обязательств перед держателями российского долга.

Во второй половине сентября агентство РИА Новости написало, что дефицит российского бюджета в 2022 году составит 0,9% ВВП, или 1,313 трлн руб.