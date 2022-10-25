Министры ФСЭГ высказались против установления «потолка» цен на газ по политическим мотивам

Попытки установить «потолок» цен на газ по политическим причинам наносят ущерб производителям и потребителям. Об этом говорится в совместном заявлении участников 24-го совещания министров Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), написало агентство ТАСС.

«На совещании было подчеркнуто, что такое вмешательство в функционирование рынка, как попытки изменить механизм ценообразования на газ, управлять рыночными рисками и устанавливать предельные цены по политическим мотивам, может увеличить дефицит, привести к оттоку инвестиций, нанести ущерб как производителям, так и потребителям», — сказано в заявлении.

В числе стран, которые принимали участие во встрече — Алжир, Боливия, Египет, Иран, Ливия, Нигерия, Катар Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, а также Россия. Отмечается, что страны-участницы совокупно обладают 72% запасов природного газа в мире, на них приходится 55% экспорта топлива через трубопроводы и 50% продаж сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее 25 октября Еврокомиссия (ЕК) выпустила рекомендации перед встречей министров энергетики Евросоюза (ЕС), в которой говорится о том, что Великобритания и Швейцария также должны участвовать в механизме ограничения цен на газ для генерации электроэнергии.

В тот же день министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут заявила, что министры энергетики стран ЕС вряд ли согласуют введение потолка цен на газ на встрече во вторник.