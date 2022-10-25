МВФ: Украине в 2023 году понадобится в худшем случае $5 млрд внешней помощи в месяц

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украине в 2023 году потребуется в худшем случае $5 млрд ежемесячной финансовой поддержки, написало агентство ТАСС.

В лучше случае, по оценкам МВФ, стране понадобится $3 млрд ежемесячно. Сумма будет зависеть от потребностей в дополнительном импорте топлива и восстановлении инфраструктуры, особенно энергетической.

«Мы должны убедиться, что это финансирование будет обеспечено и предоставлено в такой форме, которая позволит функционировать этой экономике в меру ее возможностей», — сказала Георгиева.

Глава фонда напомнила, что МВФ и международные партнеры Украины пообещали выплатить стране $35 млрд грантами и кредитами.

Ранее 25 октября глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что Киев через механизм кредитных гарантий британского правительства получил от Всемирного банка транш на $500 млн для финансирования бюджетных расходов. Всего с февраля 2022 года Всемирный банк выдал Киеву $13 млрд, из которых $11,4 млрд — деньги США.

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