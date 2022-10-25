Силуанов назвал разбалансировку бюджета более опасной для экономики, чем санкции

Разбалансированный федеральный бюджет представлял бы для экономики России большую опасность, чем санкции западных стран. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, написало агентство «Интерфакс».

«Эксперты рассуждают таким образом — давайте увеличим расходы, все профинансируем и все будет хорошо. Отнюдь не так», — сказал он,

При этом министр подчеркнул, что при подготовке бюджета проводили очень детальную, взвешенную оценку возможных объемов расходов с привлечением Банка России.

Силуанов отметил, что новые задачи, требующие дополнительных расходов, учли в бюджете на предстоящие три года по согласованию с Минобороны и другими силовыми ведомствами. «Логика бюджетной политики на предстоящие три года заключается в том, чтобы выйти к 2025 году на баланс бюджета по его количественному показателю», — добавил глава Минфина.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджетного дефицита в 2022 году.