Шесть стран Евросоюза в июле увеличили экспорт товаров в Россию по сравнению с прошлым годом, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статистических ведомств.

В июле Хорватия экспортировала в Россию товаров примерно на €18,4 млн евро, а Словения — на €98 млн, что больше прошлогодних показателей на 59% и 56%.

Также нарастили поставки продукции в Россию: Эстония (16%), Болгария (10%), Австрия (5%) и Латвия (1%).

Резкое падение экспорта в Российскую Федерацию отмечается в Чехии, Швеции, Франции, Люксембурге и Кипре. В каждой из стран показатель сократился минимум на 70%.

В свою очередь импорт российских товаров в июле нарастили 16 европейских стран. В лидерах – Словения (в 6 раз), Кипр (в 3,4 раза) и Чехия (в 3,1 раза).

В начале октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сектора российской экономики, сосредоточенные на экспорт в Европу, остаются под давлением.

В сентябре министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что у России с каждой из африканских стран отмечается рост товарооборота.