«Известия»: российские банки незаконно заинтересовались кредитными историями

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Центральный банк России (ЦБ РФ) с начала этого года принял 105 постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика, пишут «Известия».

В отношении микрофинансовых организаций (МФО) было принято 25 постановлений с начала 2022 года. Лидер по числу незаконных действий — МФО «Центр финансовой поддержки».

В пресс-службе ЦБ указали, что надзор Банка России следит за правомерностью действий финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что малому бизнесу стало сложнее получить займы на фоне частичной мобилизации.

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