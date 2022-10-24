«Известия»: российские банки незаконно заинтересовались кредитными историями

Центральный банк России (ЦБ РФ) с начала этого года принял 105 постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика, пишут «Известия».

В отношении микрофинансовых организаций (МФО) было принято 25 постановлений с начала 2022 года. Лидер по числу незаконных действий — МФО «Центр финансовой поддержки».

В пресс-службе ЦБ указали, что надзор Банка России следит за правомерностью действий финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что малому бизнесу стало сложнее получить займы на фоне частичной мобилизации.