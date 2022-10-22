Deutsche Bank пообещал сократить «финансируемые выбросы» в нефтегазовом секторе на 23% к 2030 году

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Luke MacGregor/Reuters

AG пообещал серьезно сократить так называемые «финансируемые выбросы» на 23% к 2030 году, поставив цели по снижению углеродного следа в своем портфеле. Об этом сообщается на сайте организации.

«Deutsche Bank намерен поддержать постепенное и упорядоченное прекращение использования ископаемого топлива, при этом стимулируя финансирование низкоуглеродных технологий и клиентов с убедительными планами перехода на экологически чистые источники энергии», — отметили в публикации банка.

Deutsche Bank также запанировал снизить размер финансируемых выбросов в нефтегазовом секторе на 90% к 2050 году.

Deutsche Bank является одним из основателей альянса Net Zero Banking Alliance, который создан при ООН ради достижения нулевых вредных выбросов к 2050 году. Поэтому банк обязан детализировано сообщать о всех шагах по уменьшению углеродного следа в своем кредитном портфеле.

18 мая газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники писала, что Евросоюз желает привлечь €20 млрд за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать уменьшение зависимости от российских энергоресурсов.

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