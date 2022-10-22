«Газпром» подал газ для Европы через Украину в объеме 42,5 млн кубометров

«Газпром» с прокачкой через Украину в субботу 22 октября подал газ для Европы в размере 42,5 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом заявил представитель российской компании, передает ТАСС.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,5 млн куб. м на 22 октября», — отметил представитель.

По его словам, заявка на ГИС «Сохрановка» по-прежнему отклоняется украинской стороной. Накануне прокачка через ГИС «Суджа» была на уровне 42,4 млн кубометров.

19 октября глава Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что Евросоюзу понадобилось восемь месяцев, чтобы найти замену двум третям поставок российского газа.

До этого читатели британской газеты Daily Express потребовали от Евросоюза (ЕС) прислушаться к ультиматуму со стороны президента России Владимира Путина по поводу прекращения поставок энергоресурсов тем, кто поддержит лимит цен на газ.