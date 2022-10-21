Reuters: Мозамбик намерен отправить первую партию сжиженного газа в Европу в октябре

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Мозамбик планирует поставить первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в конце октября — начале ноября 2022 года. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление Национального института нефти Мозамбика.

По данным регулятора, танкер для перевозки СПГ британской энергетической компании British Petroleum (BP) в настоящее время уже прибыл к плавучей платформе Coral Sul у побережья Индийского океана на севере Мозамбика. BP заключила 20-летний контракт на покупку всех 3,4 млн тонн годового производства СПГ на платформе Coral Sul.

В начале октября агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Eikon, написало, что американские производители СПГ в сентябре нарастили поставки в Европу до 4,37 млн тонн.

В конце сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие несколько лет Азербайджан в два раза увеличит поставки газа в европейские страны в рамках подписанного ранее между Евросоюзом (ЕС) и Баку меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

В мае представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу.

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