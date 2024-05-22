Россия передала Украине шесть детей

Российская сторона при посредничестве Катара передала Украине шесть детей. Воссоединение с семьями прошло в посольстве Катара в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии поучаствовал посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, а также представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Группа переданных детей состояла из шести мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двух братьев.

По словам Львовой-Беловой, за весь период проведения специальной военной операции (СВО) 70 детей воссоединились с родственниками на Украине, шесть — вернулись в Россию.

24 апреля детский омбудсмен сообщила, что в столице Катара состоялись первые очные переговоры РФ и Украины по местонахождению несовершеннолетних. Как она сказала, по итогам встречи Киев и Москва договорились транспортировать 48 детей — 29 из них переедут на Украину, и еще 19 детей вернутся в РФ.

17 апреля руководитель национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что на территории Германии нашли детей, которых разыскивали как принудительно перемещенных в РФ. Всего Киев установил местоположение 161 ребенка.

Ранее в МИД РФ заявили о циничном отношении Запада к украинским детям.