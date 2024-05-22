Первый канал подтвердил слова Слуцкого о запланированном сериале про Жириновского

На Первом канале подтвердили слова лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого о планах снять сериал про политика Владимира Жириновского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Утром 22 мая Слуцкий в своем Telegram-канале опубликовал совместный снимок с генеральным продюсером Первого канала Константином Эрнстом. Политик отметил, что обсудил с продюсером детали сериала, а также кандидатов на главную роль. По словам Слуцкого, зрителям покажут период зарождения ЛДПР, наиболее опорные и трудные моменты становления партии.

»Первый канал займется производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. История его жизни наполнена событиями и неожиданными поворотами настолько, что хватит на полноценную эпопею», — написал Слуцкий.

25 марта стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста Кологривого. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что актер остался претендентом на роль Жириновского.

Ранее сообщалось, что Marvel снимет новых «Людей Иск» на фоне успеха мультсериала.