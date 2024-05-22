Российские военные пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область

Российские системы противовоздушной обороны утром 22 мая пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами и противорадиолокационной ракетой HARM производства США приграничный регион РФ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские средства ПВО сбили два украинских дрона и четыре противорадиолокационные ракеты над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Борисовском районе сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое, однако один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также жительница Шебекинского городского округа получила слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате уничтожения воздушной цели российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

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