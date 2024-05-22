Под Ростовом вооруженный солдат сбежал из воинской части на автомобиле

В Ростовской области ищут солдата, который самовольно покинул воинскую часть на машине Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Предположительно, мужчина вооружен пистолетом», — говорится в публикации.

Отмечается, что сбежавший военнослужащий — 36-летний Муса. Его воинская часть находится на улице Оганова. Мужчина скрылся на серой машине марки Hyundai с чеченскими номерами. Был объявлен план «Перехват».

До этого в Петербурге объявляли план «Перехват» из-за водителя-мигранта с пистолетом. По данным СМИ, в 21:30 на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения в Калининском районе мужчина за рулем китайского автомобиля сбил мотоциклиста, после чего продемонстрировал пистолет и скрылся, уехав в сторону Северного проспекта. Отмечается, что пострадавшему мотоциклисту не понадобилась медицинская помощь.

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