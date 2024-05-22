В подполье сообщили об ударе российских военных по порту Очакова

Российские военные нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились атаковать Кинбурнскую косу. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, два удара нанесли ночью. Все военные объекты находились на побережье, куда гражданским нельзя проходить. «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — добавил собеседник агентства.

По его данным, недавно в этот порт завезли различные плавательные средства — от катеров до водных мотоциклов. Он отметил, что с Очакова могла готовиться атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска нанесли три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины, в том числе в районе военных складов. Он также заявил, что, согласно сообщениям сопротивления, на территории ТЭЦ есть склады, которые используют Вооруженные силы Украины.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по силам ВСУ в Черниговской области.