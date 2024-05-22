Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об ударе российских военных по порту Очакова

ВС РФ ударили по порту Очакова, откуда ВСУ хотели напасть на Кинбурнскую косу

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились атаковать Кинбурнскую косу. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, два удара нанесли ночью. Все военные объекты находились на побережье, куда гражданским нельзя проходить. «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — добавил собеседник агентства.

По его данным, недавно в этот порт завезли различные плавательные средства — от катеров до водных мотоциклов. Он отметил, что с Очакова могла готовиться атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска нанесли три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины, в том числе в районе военных складов. Он также заявил, что, согласно сообщениям сопротивления, на территории ТЭЦ есть склады, которые используют Вооруженные силы Украины.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по силам ВСУ в Черниговской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами