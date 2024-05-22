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В МИД РФ ответили на сообщения США о запуске РФ аппарата с противоспутниковым оружием

Рябков назвал вбросами сообщения США о противоспутниковом аппарате РФ на орбите

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «информационными вбросами» сообщения Пентагона о том, что Россия якобы вывела на орбиту Земли аппарат, который способен нести противоспутниковое оружие. Об этом пишет РИА Новости.

«Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона», — сказал замглавы МИД РФ журналистам.

По его словам, российская космическая программа развивается в соответствии с намеченным планом, а пуски космических аппаратов военного назначения — «это не новость». Рябков отметил, что Москва всегда выступала против размещения на орбите «ударных средств». Он напомнил, что Россия на уровне Организации Объединенных Наций продвигает инициативу о запрете размещения оружия в космосе.

Рябков добавил, что если бы США действительно были озабочены укреплением безопасности космической деятельности, то поддержали бы инициированный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

22 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.

Ранее Совбез ООН отверг резолюцию России о космическом разоружении.

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