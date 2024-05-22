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В посылке из Таиланда нашли боксерские перчатки с марихуаной на миллион рублей

Таможенники нашли в посылке из Таиланда боксерские перчатки с марихуаной

Российские таможенники обнаружили в посылке из Таиланда боксерские перчатки с марихуаной на миллион рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает ФТС России.

По информации службы, спортивный инвентарь, который вызвал подозрения сотрудников таможни, ехал к жителю Белгорода. Инспекторы вскрыли посылку из Таиланда и вытащили из боксерских перчаток марихуану, рыночная стоимость которой составляет около миллиона рублей.

После произошедшего в ходе оперативных мероприятий в Белгороде задержали двоих молодых людей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Москве двоих мужчин задержали по подозрению в маскировке наркотиков под конфеты. У одного из них нашли электронные весы и 55 мармеладных конфет, которые являются наркотиком тетрагидроканнабинолом общей массой 720 граммов. У второго также нашли 36 кондитерских изделий.

Ранее томич оборудовал в квартире наркоплантацию и попался полиции.

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