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В Совфеде одобрили закон об открытом реестре должников по алиментам

Совет Федерации одобрил закон об открытом реестре должников по алиментам

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Shutterstock

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о создании в России открытого реестра должников по алиментным обязательствам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, изменения будут внесены в закон «Об исполнительном производстве». В новый реестр войдут данные о должниках по алиментам, привлеченных к уголовной или административной ответственности за неуплату денег на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Также в документе будет публиковаться информация о неплательщиках алиментов, объявленных в розыск.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов, которая и будет администрировать данную базу.

Согласно изменениям, неплательщика будут в течение одних суток уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Это будет осуществляться уже установленными законом способами, включая телеграммы и смс-сообщения.

До этого «Газета.Ru» объясняла, почему «реестр позора» не решит проблему с алиментами в России.

Ранее в Госдуме предложили обязать органы опеки платить алименты за родителей-должников.

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