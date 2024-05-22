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Мужчина работал в саду и откопал мешок кокаина

NBC: в США мужчина работал в саду и выкопал мешок кокаина

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Lower Swatara Twp Police Department

Житель штата Пенсильвания во время садовых работ нашел у себя на участке мешок наркотиков. Об этом сообщает NBC.

Американец работал в саду возле своего дома, мужчина откопал у себя в огороде подозрительный мешок. Он вызвал полицию, правоохранители обнаружили в мешке неизвестное порошкообразное вещество. Находку изъяли на экспертизу, было установлено, что внутри находилось значительное количество кокаина.

Проводится расследование, устанавливается личность злоумышленника, закопавшего мешок в саду. Правоохранители предполагают, что кокаин предназначался для продажи.

До этого сообщалось, что в Гонконге полиция задержала двух туристов, которые хранили в номере отеля крупную партию кокаина. 47-летнего мужчину из Доминиканы и 44-летнего колумбийца задержали в номере гонконгской гостиницы 16 февраля. Мужчин обвиняют в попытке сбыта крупной партии кокаина, в номере отеля они сделали тайник, в котором хранили 132 килограмма наркотиков. По данным полиции, туристы работали на крупный международный синдикат, задержанные находятся под стражей.

Ранее служебная собака нашла наркотики у мужчины, который попытался ее погладить.

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