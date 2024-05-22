Востоковед заявила, что признание Палестины говорит о расколе на Западе

Признание Палестины европейскими государствами говорит о расколе в западном сообществе, заявила в беседе с «Газетой.Ru» политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина. Она добавила, что мировое признание не повлияет на палестино-израильский конфликт.

«Израиль не будет принимать во внимание эти телодвижения со стороны европейских государств. В конце концов это не первые государства, которые признают Палестину. Уже более 143 государств до этого признали. На практике это мало что изменит. Другое дело, что Палестина стремится в Организацию объединенных наций (ООН) в качестве полноправного члена, и здесь будет решать Совет безопасности ООН. Но там право вето принадлежит США, так что здесь вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Американцы стоят полностью на стороне Израиля», — сказала Супонина.

По ее мнению, мировое признание Палестины лишь подтверждает определенное противоборство США и стран Запада.

«Это говорит о расколе в западном сообществе. Многие европейцы заняли отличную от США позицию. Это касается и последних решений Международного уголовного суда (МУС) по поводу израильского премьер-министра, которые касаются возможности выдачи ордера на арест премьера Израиля и министра обороны. Да, ордер еще не выдан, но сам расклад говорит о том, что американцы противостоят здесь многим европейским странам, которые отстаивают независимость МУС. Так что Ближний Восток снова расколол западный лагерь», — констатировала Супонина.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания. На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании.

10 мая Генеральная ассамблея ООН рекомендовала Совету Безопасности всемирной организации «положительно пересмотреть» свое решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН.

4 апреля Палестина подала заявку на вступление в ООН. К документу были приложены письма с поддержкой от нескольких арабских государств, а также Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках). Для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.