Глава МЭА Бирол считает, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

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Vasily Fedosenko/Reuters

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа, передает РИА Новости.

По его мнению, Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу и «это только начало», так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходилось на поставки в Европу.

«Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», — указал глава IEA.

Он также отметил, что российские месторождения требуют инвестиций, они сложны в разработке. Россия будет искать новых клиентов, но столкнется с логистическими и экономическими проблемами, считает Бирол. По его мнению, для переориентации поставок в Китай России потребуется 10 лет.

В настоящее время Европа продолжает разрабатывать новые варианты усиления антироссийских санкций, включая введение потолка цен на нефть и газ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», что РФ не станет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

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