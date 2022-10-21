Премьер Эстонии Каллас: потенциал для введения ЕС новых санкций против РФ почти исчерпан

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу становится все труднее разрабатывать новые санкции против России, так как набор потенциальных ограничительных мер практически исчерпан. Об этом она сообщила по прибытии на второе заседание саммита ЕС, передает ТАСС.

«Мы предложили [вчера] новый пакет санкций против России, однако [вводить новые санкции] становится все сложнее, поскольку в нашем наборе осталось мало инструментов», — сказала она.

Ранее издание Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Евросоюза, сообщало, что ряд стран ЕС настаивают на том, чтобы против России ввели новые санкции после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине.

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет антироссийских санкций, введя ряд запретов в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ. Под запрет также попали экспорт угля, определенные электронные компоненты для вооружений, технические изделия для авиационного сектора, импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не содержащих золота и др.