В Киевской области жителей попросили «тотально экономить электроэнергию»

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в регионе начались отключения электроэнергии. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кулеба указал, что в области наблюдается рост потребления электроэнергии.

«В этой связи в регионе с 09:20 вынужденно начались временные отключения», — сообщил он.

Глава администрации призвал жителей «тотально экономить электроэнергию».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без тепла, воды и электричества на месяцы. Он отметил, что работы по восстановлению поврежденной после ракетных ударов инфраструктуры могут занять продолжительное время, подчеркнув, что «за два дня» все не починить.

До этого сообщалось, что украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» решила ограничить подачу электричества в центральных районах Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.