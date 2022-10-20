Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, которые отпускаются по рецепту. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно закону, эксперимент по онлайн-торговле лекарственными препаратами будет проходить с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

Отмечается, что возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств окажет поддержку малому предпринимательству, работающему на аптечном рынке, а также обеспечит большую доступность препаратов, отпускаемых по рецепту, для всех категорий граждан страны.

Ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к аптечным и медицинским организациям — участникам эксперимента, будет возложена на правительство РФ. Также кабмин будет отвечать за осуществление розничной торговли лекарственными препаратами, требования к доставке препаратов россиянам и правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарствами.

Перечень лекарственных препаратов в рамках эксперимента по дистанционной продаже будет строго ограничен с целью исключения злонамеренного использования таких препаратов пациентами самостоятельно.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвитию.