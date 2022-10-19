Евросоюз потратил почти €5 млрд с начала года на закупки газа у Азербайджана

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Bernadett Szabo/Reuters

Расходы стран Евросоюза на закупку газа из Азербайджана по итогам второго квартала 2022 года составили €2,8 млрд. Топливо из этой страны поступает в регион по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

«Рост поставок газа из Азербайджана в Европу во втором квартале составил 57% в годовом выражении. В первом квартала ЕС потратил на эти цели €2,1 млрд (рост на 33,3%). Суммарно в первом полугодии Европа закупила у Азербайджана газа на €4,9 млрд», — говорится в материале.

Рост объемов поставок во многом объясняется относительно низкими ценами на азербайджанское топливо в сравнении с биржевыми котировками. Так, цена на это топливо для Италии и Греции в апреле-мае составила €98,19 за МВтч, для Болгарии — €86,32. По итогам второго квартала доля поставок азербайджанского газа в структуре сырьевого импорта ЕС составила 2,9%.

11 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале работы с Азербайджаном по вопросу обеспечения энергетической безопасности Европы. Увеличить поставки топлива в ЕС планируется за счет роста мощностей Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров.

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