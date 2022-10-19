Вице-канцлер Германии Хабек: ФРГ подготовится к следующей зиме лучше, чем к этой

Энергетическая безопасность Германии в следующем зимнем сезоне окажется лучше нынешней из-за новой инфраструктуры для импорта газа. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, написало агентство ТАСС.

«Я уверен, что перед следующей зимой мы будем в другой ситуации. <...> Посредством плавучих регазификационных установок мы в преддверии следующей зимы сможем замещать заметную часть газа, который больше не поставляется по «Северному потоку»», — сказал министр.

В середине сентября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна сможет справиться с недостатком энергоресурсов из Российской Федерации, а также ростом цен на энергетику, и преодолеет зиму.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников написала, что по заключению немецких следователей,

причиной аварий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стала диверсия.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» зафиксировали утечки. По мнению шведских сейсмологов, эти происшествия стали следствием взрывов.