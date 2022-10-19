Депутат Кирьянов счел необходимой финансовую поддержку «Роснано» в условиях западных санкций

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

России необходимо развивать высокотехнологичный сектор экономики и добиваться высокого уровня импортозамещения в этом сегменте. Реализовать данную задачу можно с помощью увеличения финансовой поддержки компании «Роснано», приводит слова заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова «Лента.ру».

«Несмотря на санкции, а, может быть, потому что есть санкции, такие структуры («Роснано» — «Газета.Ru») в принципе надо поддерживать», — заявил Кирьянов.

По его словам, увеличение финансовой поддержки компании со стороны государства позволит России добиться технологического суверенитета и снизить зависимость от западных разработок в научной сфере.

«Здесь первой должна идти не экономическая эффективность, а степень проработки тех проблем, которые позволят российской экономике и промышленности достичь технологического суверенитета и быть на переднем крае мировой науки», — заключил Кирьянов.

19 октября газета «Ведомости» сообщила о планах правительства расформировать компанию «Роснано». Это обусловлено снижением экономической эффективности инвестиционного холдинга, а также действием международных санкций. В данных условиях господдержка компании выглядит нецелесообразной.

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