Минфин Белоруссии заявил о неспособности платить по внешним долгам в валюте

Белоруссия исполнила в полном объеме и в установленные сроки обязательства по соглашениям с Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Однако производить выплаты по внешним долгам в валюте, включая доллары и евро, республика не сможет из-за западных санкций, сообщается в заявлении Министерства финансов (Минфина).

«В настоящее время в отношении Национального банка Республики Беларусь, который является платежным агентом Правительства Республики Беларусь, со стороны ЕС и США введены санкционные ограничения, не позволяющие проводить расчеты в евро и долларах США», — говорится в сообщении ведомства.

Однако долговые обязательства страны в апреле – октябре Минфин исполнил в полном объеме, перечисляя денежные средства в белорусских рублях. Этой же практикой ведомство намерено воспользоваться и в дальнейшем.

18 октября Всемирный банк (ВБ) перевел займы Белоруссии в статус необслуживаемых из-за просрочки. Задолженность республики по выплатам составила $68,43 млн.