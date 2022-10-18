Nicola Porro: Европа решила зомбировать свою экономику ошибочными решениями

Проблемы Европы произошли из-за зомбирования экономики региона неправильными решениями, которые привели к росту инфляции и рецессии. Об этом пишет итальянский портал Nicola Porro.

«Экономические проблемы Европы нельзя полностью списать на украинский конфликт. Нынешнюю ситуацию создали политики неправильными решениями и, если ее не исправить, баланс сил сместится в сторону противников Запада», — отметили в публикации.

Автор статьи указал, что слово инфляция смогло войти в лексикон чиновников лишь спустя время. При этом во время пандемии коронавируса, когда банки стали массово печатать деньги, граждан уверяли, что все будет нормально и инфляция не грозит. Потом политики стали заявлять о временной инфляции. Сейчас же они скинули все проблемы на Россию из-за спецоперации на Украине.

В статье также добавили, что политикам сейчас, скорее всего, запрещено говорить об истинных причинах экономических проблем европейского региона. Однако теперь появилась возможность обсуждать эти вопросы, чтобы впоследствии исправить ошибки.

14 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что полное прекращение поставок газа из России в сочетании с холодной зимой в ряде государств Центральной и Восточной Европы может привести к сокращению до 3% ВВП.