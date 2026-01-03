Размер шрифта
Россияне пожаловались на блокировки платежей за дорогие онлайн-заказы

РИА Новости: банки начали замораживать оплату крупных заказов на маркетплейсах
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские банки усилили проверки операций при оплате крупных заказов на маркетплейсах, из-за чего клиенты сталкиваются с временными блокировками платежей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, при попытке оплатить дорогостоящую покупку кредитные организации могут приостановить транзакцию и уведомить клиента об отклонении операции из-за риска мошенничества. Для возобновления платежа предлагается связаться с банком или дождаться обратного звонка.

В ходе телефонной проверки автоматический помощник уточняет у клиента, совершает ли он операцию добровольно. После подтверждения легитимности покупки ограничение снимается. Дополнительно банки направляют клиентам рекомендации по распознаванию мошеннических схем и способам защиты от них.

До этого руководитель департамента киберразведки компании «Бастион» Константин Ларин рассказал «Газете.Ru», что в России в период новогодних праздников традиционно наблюдается резкий рост мошеннической активности, который за последние три года составляет 60-80%. По его словам, наиболее распространенной схемой этого сезона стали фиктивные маркетплейсы, где злоумышленники, используя домены с названиями популярных площадок, выманивают у пользователей данные для входа и получают доступ к их аккаунтам с привязанными банковскими картами.

Ранее в МВД рассказали о фразах мошенников в заказных письмах.

