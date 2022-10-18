Hoff: в России продажи мебели выросли на 42% с начала года

В период с января по сентябрь 2022 года продажи мебели в России выросли на 42%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «ЮKassa» и сети Hoff (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее заметный рост продаж мебели был отметен в марте 2022 года, когда в денежном выражении показатель вырос на 116%. Таких результатов удалось добиться а фоне ухода западных копаний с рынка и праздников. После чего в апреле спрос стабилизировался и уже в этом месяце выручка выросла на 47%, а в мае – на 39%. В августе же был наименьший рост продаж, который составил всего 20%.

При этом онлайн-продажи с января по сентябрь выросли на 57%. В офлайн-рознице за указанный период продажи поднялись на 35%. Средний чек за год в продажи мебели вырос на 27%.

По данным ЮKassa, за девять месяцев 2022 года обороты платежей интернет-магазинов, которые продают мебель и товары для дома, выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом сегменте средний чек вырос на 45%, до 10 647 рублей.

В начале сентября СДЭК на своей платформе CDEK.Shopping начал принимать заказы на покупку оригинальных товаров IKEA с доставкой из Турции.На платформе можно увидеть около 500 различных товаров из IKEA. Речь идет о текстиле для дома, посуды для приготовления пищи и мебели. Также в ближайшее время для покупателей из России появится возможность заказа детской мебели, игрушек, товаров для хранения и других.