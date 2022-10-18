Hoff: в России продажи мебели выросли на 42% с начала года

close
100%
Pexels

В период с января по сентябрь 2022 года продажи мебели в России выросли на 42%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «ЮKassa» и сети Hoff (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее заметный рост продаж мебели был отметен в марте 2022 года, когда в денежном выражении показатель вырос на 116%. Таких результатов удалось добиться а фоне ухода западных копаний с рынка и праздников. После чего в апреле спрос стабилизировался и уже в этом месяце выручка выросла на 47%, а в мае – на 39%. В августе же был наименьший рост продаж, который составил всего 20%.

При этом онлайн-продажи с января по сентябрь выросли на 57%. В офлайн-рознице за указанный период продажи поднялись на 35%. Средний чек за год в продажи мебели вырос на 27%.

По данным ЮKassa, за девять месяцев 2022 года обороты платежей интернет-магазинов, которые продают мебель и товары для дома, выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом сегменте средний чек вырос на 45%, до 10 647 рублей.

В начале сентября СДЭК на своей платформе CDEK.Shopping начал принимать заказы на покупку оригинальных товаров IKEA с доставкой из Турции.На платформе можно увидеть около 500 различных товаров из IKEA. Речь идет о текстиле для дома, посуды для приготовления пищи и мебели. Также в ближайшее время для покупателей из России появится возможность заказа детской мебели, игрушек, товаров для хранения и других.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть